وفاة طبيبة بحميات بنها بعد ساعات من رحيل شقيقها.. «كانت تقرأ القرآن على روحه»

لم تتحمل فراق شقيقها ولحقت به بعد وفاته بعدة ساعات وهي تمسك المصحف لقراءة بعض آيات القرآن الكريم على روحه.. هذا ما حدث في قرية ميت العطار بمحافظة القليوبية، التي استيقظت حزنا على خبر وفاة طبيبة تدعى إيمان السيد بقسم الكلى بحميات بنها، بعد ساعات من وفاة شقيقها، وسادت حالة من الحزن بين أسرة الشاب والطبيبة وأهالي القرية.

والد طبيبة بنها: توفيت محتضنة المصحف

وحكى السيد حسن، والد الطبيبة الراحلة إيمان، إنها كانت الابنة الوحيدة له على 4 أشقاء وكانت طوال حياتها تساعد الكبير والصغير في أسرتها وفي قرية ميت العطار ببنها، مشيرا في حديثه لـ"الوطن"، أنها كانت متزوجة ولديها أطفال وكانت ترعى دائما شقيقها المتوفى يوم الجمعة الماضي ويدعي رامي، موضحًا أنه كان يعاني من مرض عضال، وكانت شقيقته ترعاه حتى رحلت حزنا عليه، بعد أن توضأت وأمسكت المصحف لقراءة القرآن على روحه.

وأضاف الأب أن ابنته دخلت الغرفة لقراءة القرآن وبعد 24 ساعة فقط من وفاة شقيقها رحلت هي الأخرى، مشيرا إلى أنه راضي بقضاء الله ويحتسب ابنه وابنته الراحلين عند الله ويدعو الله أن يخلفه بالخير وأن يلحق بهما في الجنة، مؤكدًا أن ابنته الراحلة طبيبة في حميات بنها وكانت بارة بوالديها وأشقائها وتقضي ساعات طويلة في رعاية شقيقها، وكانت تخصص جزءا من راتبها للحالات المرضية الفقيرة بالمستشفى.

شقيق طبيبة بنها: كانت محبوبة من الجميع

وأشار حسن السيد حسن شقيق طبيبة ميت العطار الراحلة، أنها كانت محبوبة بين زملائها وأهل قريتها، وكانت تتمتع بدماثة الخلق والطيبة، ووفاتها كانت بمثابة الصدمة للأسرة وللجميع لكنهم راضون بقضاء الله، واستقبلوا خبر وفاة شقيقين بالأسرة برضا لما كتبه الله لما: "كنا بندعي ربنا يخفف الألم عن شقيقي، وابتلينا بصدمة تانية وهي وفاة شقيقتي، ووالدتي لا تزال مصدومة غير مصدقة لما حدث".

زوج طبيبة بنها الراحلة: صدمة كبيرة لرحيلها

أوضح زوج الطبيبة، أنها كانت الزوجة المطيعة الخلوقة التي تسعد بيتها وزوجها وأولادها، داعيا الله أن يستطيع إكمال مسيرتهما في تربية أبنائهما يوسف ونوال، مشيرا إلى أنه كان يجلس مع زوجته سويا للتخطيط لمستقبلهما، وكانت تتمنى أن تكون ابنتها طبيبة مثلها وابنها مهندسًا، إذ كان يميل للتعرف على علوم الفضاء، وأضاف الزوج لـ"الوطن"، أنها كانت نعم الزوجة وبارة بأسرتها.

صحة القليوبية تنعي طبيبة بنها الراحلة

فيما نعت مديرية الصحة بالقليوبية، الدكتورة إيمان السيد، التي فاضت روحها إلى بارئها، وجاء في نعي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: "إنا لله وإنا إليه راجعون بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحدى بنات الجيش الأبيض الزميلة الفاضلة دكتورة إيمان السيد بقسم الكلى بحميات بنها، ويتقدم وكيل الوزارة كما تتقدم إدارة الطب العلاجي وإدارة الحميات بالقليوبية وجميع العاملين بمديرية الصحة بالقليوبية وبمستشفي حميات بنها، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفقيدة الزميلة داعين أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يلهم اهلها الصبر والسلوان وأن يسكنها فسيح جناته".