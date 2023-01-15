536 ألف طالب ينتظمون في امتحانات النقل بالإسكندرية بعد تعطل يومين

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد، أنَّ 536455 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم اليوم بجميع المراحل التعليمية وفي كل نوعيات التعليم العام والفني (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج)، وذلك بعد استقرار حالة الطقس، بعدما تعطلت الامتحانات بشكل كامل يوم الخميس، إضافة إلى تأجيل امتحانات الصف السادس الابتدائي أمس السبت.

وتابع مدير تعليم الإسكندرية، سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023.

امتحانات الإسكندرية اليوم

وبدأ «أبو زيد» جولته التفقدية بمتابعة مجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميز بإدارة شرق وبحضور الدكتورة همت أبوكيلة مدير عام الإدارة لمتابعة امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي، ومادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي الإليكترونية باستخدام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، والامتحانات الورقية لغير المستهدفين إليكترونيا ، واللغة الأجنبية لطلاب الصف السادس الابتدائي كما تفقّد لجان الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مادة الرياضيات في اللجنة الأولى ومادة المهارات المهنية في اللجنة الثانية، كما تابع امتحانات الصف الثاني الإعدادي في مادة العلوم في اللجنة الأولى ومادة اللغة الأجنبية في اللجنة الثانية.

تنبيهات امتحانات الإسكندرية

وأكّد مدير المديرية على توفير كافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة .

وأكد أبوزيد، على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .