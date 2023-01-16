سعر الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الاثنين 16 يناير 2023

شهدت أسعار الفراخ، اليوم الاثنين 16 يناير، استقرارا في الأسواق، بكافة أنواعها سواء كانت الشعبية أو حتى التجزئة، وكذلك داخل المزارع فضلا عن سعر المشتقات كالبانيه والكبدة وغيرها.

ويبحث قطاع عريض من المستهلكين عن أسعار الفراخ اليوم بشكل يومي في إطار متابعتهم للأسعار المختلفة، لتناولها كدواجن محمرة أو مشوية إلخ.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين الموافق 16 يناير.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم 16 يناير نحو 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها، وكيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيها، يصل إلى المستهلك بـ55 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة اليوم نحو 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

أسعار البط اليوم

وصل سعر كيلو البط المولار اليوم نحو 40 جنيها، وفي المحلات 45 جنيها، وسجل سعر كيلو البط المسكوفي 50 جنيها، والمستهلك 55 جنيها، وسجل سعر كيلو البط البلدي نحو 51 جنيها، وفي المحلات 56 جنيها، البط الفرنساوي نحو 35 جنيها، وسجل في المحلات نحو 40 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر الديك الرومي الأبيض 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، ويصل للمستهلك بـ80 جنيها للمستهلك، وبلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.