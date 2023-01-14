أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات.. كيلو الفراخ البيضاء بـ 55 جنيها

استقرت أسعار الدواجن اليوم بجميع أنواعها في مختلف المزارع المنتشرة في محافظات مصر، كما استقرت أسعار البيض والكتاكيت، وذلك بحسب بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، بالإضافة إلى بورصة الإيمان للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم في المزارع، فضلًا عن محال الدواجن للمستهلك، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الدواجن اليوم في المزارع

وبحسب بورصة الدواجن اليوم، فقد جاءت الأسعار اليوم كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت: تراوح سعر الكيلو بين 55 و56 جنيهًا في المزارع، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 59 و63 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في المزارع: تراوح بين 58 و60 جنيها، بينما بلغ سعرها للمواطنين نحو 62 و65 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم في المزارع: تراوحت بين 69 و70 جنيهًا، بينما سجلت نحو 73 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم في المزارع بلغت نحو 48 و49 جنيهًا، بينما سجلت في محال الدواجن نحو 53 و57 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتكوت اليوم

وفيما يخص سعر الكتكوت اليوم بحسب بورصة الدواجن اليوم، فإنّها جاءت كالتالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم: تراوح بين 11.25 وحتى 11.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو اليوم: تراوح بين 9.25 وحتى 9.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم: تراوح بين 6 وحتى 7.5 جنيه.

سعر كتكوت البط اليوم

وجاءت أسعار كتكوت البط اليوم كالتالي:

سعر كتكوت البط الفرنساوي اليوم عمر يوم: سجل بين 12.5 وحتى 13 جنيهًا.

سعر كتكوت البط المسكوفي اليوم عمر يوم: سجل بين 20 وحتى 21 جنيهًا.

سعر كتكوت البط المولارد اليوم عمر يوم: يتراوح بين 19 وحتى 20 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وفيما يخص أسعار البيض اليوم بحسب البورصة اليوم، فإنّها جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض الأحمر اليوم: سجل بين 84 وحتى 86 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأبيض اليوم: سجل بين 81 وحتى 83 جنيهًا.

سعر طبق البيض البلدي اليوم: سجل بين 90 وحتى 91 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

وفيما يخص أسعار مشتقات الدواجن اليوم فقد جاءت كالتالي:

سعر كيلو الأوراك يبدأ من 55 جنيهًا.

سعر كيلو الصدور بالعظم: يتراوح بين 70 وحتى 75 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم يتراوح بين 120 وحتى 135 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الدبابيس: يتراوح بين 55 وحتى 65 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الكبد والقوانص: يتراوح بين 55 وحتى 60 جنيهًا.