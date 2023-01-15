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ضبط سيدة سرقت مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية من داخل شقة في النزهة

كتب:

محمد بركات
12:45 م | الأحد 15 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى- كمية من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة سكنه، وإتهامه (لإحدى السيدات "تعمل لديه بالمنزل" - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وأقرت بأنه نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بإحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل سكنه وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته وسرقة المبلغ المالى والمشغولات الذهبية ، وتم بإرشادها ضبط المسروقات .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، وإتهمها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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