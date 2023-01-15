ضبط سيدة سرقت مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية من داخل شقة في النزهة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى- كمية من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة سكنه، وإتهامه (لإحدى السيدات "تعمل لديه بالمنزل" - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وأقرت بأنه نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بإحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل سكنه وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته وسرقة المبلغ المالى والمشغولات الذهبية ، وتم بإرشادها ضبط المسروقات .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، وإتهمها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.