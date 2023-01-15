تفاصيل ضبط تشكيل عصابي للنصب على أهالي التجمع الخامس.. قانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت بدايتها بتداول مقطع فيدي، تحت عنوان «أحدث طرق النصب بالمرسيدس» يتضمن قيام شخصان بالنصب على المواطنين من خلال الادعاء بتعطل السيارة الخاصة بهما، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

وعقب قيام رجال الشرطة بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله، لهما معلومات جنائية، حال توقفهما بالسيارة المُشار إليها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وتبين أنَّها مملوكة لشخص آخر -غير مُبلغ بسرقتها- ومنتهية التراخيص.

كما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض لـ«الوطن»، أن عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات، مشيرًا الى أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات.

ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.