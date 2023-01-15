ضبط «منظار سلاح» وطلقات نارية مع راكب في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي راكب مصري بحوزته منظار يتم تركيبه علي سلاح ناري وقطعتين معدنيتين لتثبيه و ٥ علب طلق رش.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود شحاته و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف اماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا.

مما اسفر عن ضبط منظار يستخدم ويتم تركيبه علي سلاح ناري، وقطعتين معدنيتين لتثبيته علي السلاح و ٥ علب طلقات رش باجمالي ١٠٥٠ طلق.

وافاد الرائد محمود قنصوة من ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما يلزم لطلقات الرش تصريح من الامن العام، امر احمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣.

وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.