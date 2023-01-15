قناة القاهرة الإخبارية: تظاهر نشطاء المناخ في ألمانيا رفضا لتوسعات منجم فحم

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من برلين، إنّ شركة RWL الألمانية للطاقة، انتهت من هدم آخر منزل في مدينة لوتسرات بألمانيا، وسط تظاهر نحو 3 آلاف من نشطاء المناخ الرافضين لتوسعات في منجم فحم.

وأضاف مرزوق، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنّ الشركة الألمانية، حصلت على قرار من المحكمة بأحقيتها في الأرض والمنازل الموجود بمدينة لوتسرات.

وأشار إلى أنّ المنطقة تحتوي على 250 مليون طن من الفحم الأسود، والحكومة الألمانية تحتاج إلى هذه الكميات الآن، نتيجة أزمة الطاقة الموجودة الحالية، مضيفًا أن شركة RWL الألمانية اشترت الأرض والمنازل منذ سنوات طويلة من أصحابها، بعد عرض مبالغ كبيرة عليهم.