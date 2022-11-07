نشطاء المناخ يتظاهرون في COP27 لوقف إهدار ثروات أفريقيا: لا تحرقوا مستقبلنا

شهدت منطقة التظاهرات الخاصة بقمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، تظاهر العديد من نشطاء المناخ، لمطالبة قادة العالم بوقف إهدار ثروات القارة السمراء، وتحقيق العدالة المناخية للدول الأفريقية، التي تعاني بسبب أخطاء لم ترتكبها.

وقفة احتجاجية ضد تغير المناخ في COP27

وقالت مي التلاوي، منسق الوقفة الاحتجاجية، إنّ تظاهرة اليوم هدفها توجيه رسالة للعالم بأهمية التحرك لوقف الأضرر الواقعة على القارة السمراء، الأشد تأثرا والأقل تأثيرا في أزمة المناخ، مضيفة: «شعارنا هو وقف الضرر على القارة الأفريقية، توقفوا عن حرق مستقبلنا».

على العالم الوفاء بتعهداته وتمويل مشروعات التكيّف

وأضافت التلاوي لـ«الوطن»، أنّ التظاهرة تطالب قادة العالم بالتوقف عن الوعود البراقة الموجهة للعالم النامي، وأن تبدأ الدول العظمى التنفيذ الفوري والوفاء بالعهود التي قطعتها على نفسها، بدفع 100 مليار دولار لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأكدت منسقة الوقفة الاحتجاجية، أنّ الوقفة تستهدف كذلك تخفيف الأضرار التي لحقت بالعديد من البلدان الأفريقية، والتي ظهر أثرها في شكل هجرات بيئية، وحرائق غابات، وجفاف، وتصحر، وأضرار أخرى بمجتمعات لا تستطيع تحمل تكلفة ما لحق بها وما سيلحق بها في المستقبل من أضرار لم يكن لها يد بها.