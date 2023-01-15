تحرير 218 محضرا تموينيا وضبط 5 أطنان ملح مجهولة المصدر في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، شن حملات تفتيشية مكبرة لمتابعة حركة الأسواق، ما أسفر عن تحرير 218 محضرا تموينيا، تضمنت 95 محضر مخالفات لمخابز، و123 محضرا للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات تحرير 3 محاضر بمركز ومدينة قويسنا، الأول ضد المدير المسؤول عن هايبر لتجارة السلع الغذائية بناحية شارع الجيش لحيازته 300 كجم أرز مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، والثاني ضد المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية والتحفظ على 5 طن ملح طعام بدون مستندات دالة على مصدرها، والأخير ضد صاحب محل لبيع السلع الغذائية لبيعه سجائر بأزيد من الأسعار المقررة.

التنسيق بين كل الجهات في المنوفية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.