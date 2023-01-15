ضبط 86.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في بني سويف والشرقية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق بني سويف والشرقية، وأسفرت جهودها عن ضبط (3 مصانع - 2 مخزن- 2 محل دون ترخيص) بمضبوطات بلغت (123 طن مواد خام سائلة وصلبة - 5 أطنان منتج نهائي لأسمدة فوسفاتية مغشوشة ومقلدة - 170 طن أملاح معدنية - 11 طن مواد خام متنوعة - 86,5 طن مواد غذائية - 17 طن مواد خام لمشتقات بترولية مُعدة للتداول) دون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ودون موافقة بيئية..