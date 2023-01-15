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ضبط 86.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في بني سويف والشرقية

كتب:

محمد بركات
01:03 م | الأحد 15 يناير 2023
أرشيفية

أرشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق بني سويف والشرقية، وأسفرت جهودها عن ضبط (3 مصانع - 2 مخزن- 2 محل دون ترخيص) بمضبوطات بلغت (123 طن مواد خام سائلة وصلبة - 5 أطنان منتج نهائي لأسمدة فوسفاتية مغشوشة ومقلدة - 170 طن أملاح معدنية - 11 طن مواد خام متنوعة - 86,5 طن مواد غذائية - 17 طن مواد خام لمشتقات بترولية مُعدة للتداول) دون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ودون موافقة بيئية..

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