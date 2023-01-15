حوادث اليوم: مقتل شاب أمام منزله في كرداسة وضبط هارب من 14 سنة سجنا

على مدار الساعات الماضية، استطاعت الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية في كشف ملابسات العديد من الجرائم والقضايا التي شهدتها محافظات الجمهورية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في الـ 24 ساعة الأخيرة.

مقتل شاب بالرصاص أمام منزله فى كرداسة

في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، لقي شاب مصرعه بطلق ناري أمام منزله، على يد 3 أشخاص كان بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة، ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في إلقاء القبض عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

القبض على هارب من 14 سنة سجنا في الدقهلية

في محافظة الدقهلية، نجحت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص مقيم في محافظة الغربية، وكان مطلوبًا من أجل تنفيذه عدد من الأحكام القضائية فى عدد 30 قضية، وكان إجمالى مدة الحبس هي 14 سنة و 4 أشهر وأسبوع، حيث تم القبض عليه خلال تواجده داخل محطة السكة الحديد في مدينة المنصورة بالدقهلية.

ضبط تاجري مخدرات أثناء توزيع الحشيش بمدينة نصر

في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة أثناء توزيع مخدر الحشيش، حيث كان بحوزته كيلو جرام من الحشيش، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

اختطاف تاجر بسبب خلافات تجارية

في محافظة الجيزة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على شخصين خطفا من أجل إجباره على توقيع إيصالات أمانة، وذلك بسبب خلافات مالية سابقة حول الشراكة في تجارة الزيوت والخردة، وبسؤال المجني عليه كشف تفاصيل الواقعة إلى جانب اتهامهم بالتعدي عليه بالضرب، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.