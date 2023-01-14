إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بمحافظة بني سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، في 3 حوادث متفرقة بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغات بوقوع حوادث مرورية

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع 3 حوادث متفرقة بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 2 في حادث انقلاب ملاكي بصحراوي بني سويف الغربي

وتبين أن الحادث الأول أسفر عن إصابة عبد الحكيم عبد الله محمد 63 سنة مصاباً بكدمه شديده بالجانب الأيسر، وأحمد محمد راضي 32 سنة مصابا بجرح قطع بالجبهة 5 سم ومقيمان بمحافظة المنيا، وأن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي امام كمين سمسطا.

إصابة 3 في حادث انقلاب ملاكي

وفي الحادث الثاني أسفر عن إصابة محمد فهمي عوض ومقيم بمحافظة القاهرة 62 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وناصر بخيت محمد 45 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعطيه بخيت محمد 35 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري ومقيمان بمحافظة سوهاج، وأن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الغربي بحري كمين سمسطا.

وفي الحادث الثالث أسفر عن إصابة رمضان علي عبد التواب 40 سنة، مصابا بكسر مضاعف مضاعف بالفخذ الأيسر، ومحمود رمضان محمود 45 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن والقدم اليسرى، وأن الحادث نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع دراجه نارية بطريق بني سويف الفيوم القديم أمام قرية الدوالطة.

وجرى نقل مصابي الحادث الأول والثاني إلى مستشفي سمسطا المركزي، ومصابي الحادث الثالث إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.