بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى خاص ومستشفى العامرية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين في البحيرة

وورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي أمام قرية «الجلاء» بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان حادث تصادم السيارتين، وتبين إصابة كل من يسري محمود السيد، 40 سنة، مقيم في أبو المطامير، بكسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة، وحسين مصطفى أحمد، 33 سنة، مقيم في شبراخيت، باشتباه نزيف بالبطن، وحلمي رمضان الشرقاوي، 37 سنة، مقيم في دمنهور، مصاب بجرح قطعي بالأنف وكدمات متفرقة، وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة.

فيما أصيب هشام محمد أحمد، 41 سنة، مقيم في العصافرة، بكدمات وسحجات، وعادل عبد العزيز السيد، 55 سنة، مقيم في إيتاي البارود، بسحجات وكدمات، وصباح عوض علي، 40 سنة، مقيم في أبو حمص، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتامر عوض علي، 37 سنة، مقيم في أبو حمص، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود السيد محمد، 63 سنة، مقيم في الإبراهيمية بالإسكندرية، بكسر بالعمود الفقري، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية المركزي، وجاري المتابعة مع المستشفى لحين تماثل الجميع للشفاء والخروج.