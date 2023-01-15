حجز شقق دار مصر 2023 في دمياط الجديدة، ضمن المرحلة الرابعة بعدد 512 وحدة سكنية في عدة مدن، وهي «دمياط الجديدة، والعبور، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة».

وفيما يخص حجز شقق دار مصر 2023 في دمياط الجديدة، جرى تخصيص الوحدات السكنية المعلن عنها بأسبقية الحجز على موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان.

حجز شقق دار مصر 2023 في دمياط الجديدة

وعن كراسة شروط شقق دار مصر 2023 في دمياط الجديدة، بدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني صباح اليوم.

شروط الحجز والاشتراطات العامة

وجاءت شروط شقق دار مصر 2023 في دمياط الجديدة، كما يلي.

- لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وهو السكن فقط.

- يجب أن تكون الوحدات المعروضة للبيع للاستخدام السكني وليست للاستخدامات الأخرى، كالمحلات التجارية أو العيادات وغيرها، لتكون مخصصة للاستخدام السكني فقط.

- لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وهو السكن فقط.

- اشترطت وزارة الإسكان للحصول على وحدات دار مصر ألا يخالف المشتري الشروط السابق ذكرها، وحال مخالفة ذلك يتمّ تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، فضلا عن اتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول لها في هذا الشأن، حيث يتمّ تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- يجب على المشتري الإقرار للحجز بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المذكورة ووافق عليها، وأنّ تقدمه للحجز يتم بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط المعلنة.

- اشترطت الوزارة أن يكون المواطن المتقدم لحجز وحدات دار مصر شخصا طبيعيا مصري الجنسية ولا يكون حاصل على جنسية أخرى.

- كما يجب ألا يقل سن المتقدم لوحدات دار مصر عن 21 عامًا في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد

- لا يجوز ولا يحق للأسرة «الزوج، الزوجة والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج والزوجة والأولاد القصر»، والحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.