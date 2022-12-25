حجز شقق جنة مصر 2022.. كل ما تريد معرفته عن 10872 وحدة سكنية بالمحافظات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب حجز شقق جنة مصر، ضمن التقديم على أكثر من 22 ألف وحدة سكنية فى المدن الجديدة بعدة مشروعات، حيث يتم حجز شقق جنة مصر 2022، وحجز شقق سكن مصر 2022، فضلًا عن حجز الوحدات السكنية في دار مصر 2022، وحجز شقق إسكان متميز 2022، والتي تختلف مساحة كل منها وسعرها وأماكنها.

ويأتي حجز شقق جنة مصر 2022، بما يتلاءم مع مختلف شرائح الدخل حيث يستهدف الطرح دعم شريحة المواطن محدود الدخل ومساندة المواطن متوسط الدخل وإتاحة الوحدات لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة.

حجز شقق جنة مصر 2022

وتستعرض «الوطن» كل تفاصيل حجز شقق جنة مصر 2022 بداية من موعد طرح كراسة شروط مشروع جنة 2022 وأسعار شقق مشروع جنة 2022 للإسكان الفاخر 2022 كامل التشطيب يتضمن نماذج متنوعة للحجز وتوفير أمن وحراسة وحمامات سباحة وتفاصيل السداد إنتهاء بشروط التسليم.

كراسة شروط مشروع جنة 2022

وجاء حجز شقق جنة مصر 2022 وطرح كراسة شروط مشروع جنة 2022 وفقا لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية يبدأ من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير إلكترونيا من خلال الضغط هنا لبدء التسجيل بعدة خطوات هما إنشاء حساب على موقع بنك الإسكان والتعمير.

موقع حجز شقق جنة مصر

ويتمكن الراغبون في الحصول على الشقق من خلال 5 خطوات فقط يتم تباعها على موقع حجز شقق جنة مصر للحجز كالتالي:

إنشاء حساب على موقع البنك

تسجيل الدخول

إدخال البيانات المطلوبة

الضغط على طلباتي

اختيار الوحدة المراد حجزها

اختيار كود الوحدة السكنية المحدة حتى تظهر رسالة تم الاختيار بنجاح

إرسال التفاصيل إلى رقم الهاتف المسجل.

أسعار مشروع جنة للاسكان الفاخر 2022

تبدأ أسعار مشروع جنة للإسكان الفاخر 2022 من 7 حتى 12 ألف جنيه مصري للمتر وفقا للمدينة بينما مساحات الشقق تبدأ من 100 متر حتى 151 مترا وجميعها داخل وحدات سكنية «كمباوند» متكامل الخدمات وتسليمها فوري.

أماكن مشروع جنة مصر

يصل عدد الوحدات السكنية المتاحة لحجز شقق جنة مصر 2022، إلى 10872 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب والخدمات بعدة مدن جديدة منها المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة وملوى الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.