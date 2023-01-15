«الصناعات الكيماوية»: بدء الجولة الثانية من «ازدهار» لتسريع نمو 37 شركة

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم عن بدء فعاليات الدورة الثانية لبرنامج ازدهار لتسريع نمو الشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير المستهدفي المناطق الصناعية في الإسكندرية والسادات باجمالي عدد شركات 37 شركة.

قال خالد أبوالمكارم، إنّه تم الترتيب للجولة الثانية من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات في منطقة مرغم بالإسكندرية والسادات فضلا عن الشركات من أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية؛ للتأكد من توافق الشركات التي تقدمت وسجلت نفسها في البرنامج مع متطلباته ضمانا للاستفادة الكاملة منه.

وأوضح أن البرنامج يهدف الي مساعدة الشركات في القطاع علي تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتها في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعه متخصصه من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة الي تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق و تطوير الأعمال، إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدي الشركات المشاركة في البرنامج.

ومن جهه أخرى أعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إطلاق برنامج إعداد أخصائي تصدير للشركات أعضاء مشيرا إلي أنه سيتم تنفيذ البرنامج من قبل مركز تدريب التجارة الخارجية fttc بوزارة التجارة والصناعة وفقا البروتوكول الموقع بين المركز والمجلس وذلك لمدة 30 يوما؛ لخلق جيل جديد مؤهل من أخصائي التسويق الدولى للعمل كمديرى تصدير يمكنهم نقل المهارات والمعلومات للعاملين بشركاتهم.

ويذكر أنه قد بلغ عدد الشركات التي تقدمت للجولة الثانية من برنامج ازدهار نحو 65 شركة تم اختيار 37 شركة بعد تقييمها؛ لضمان توافقها مع متطلبات البرنامج.