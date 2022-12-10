التصديري للصناعات الكيماوية يستعد لتجديد النظام المعمم للمزايا الأمريكي

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم زيارة لوفد من ممثلي برنامج «النظام المعمم للمزايا الأمريكي» لعدد من المصانع المصرية أعضاء المجلس المصدرة إلى السوق الأمريكي في إطار عملية تقييم للدول المستفيدة من البرنامج للتأكد من مدى امتثال الدول لمعايير البرنامج.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس إنه من المتوقع أن يتم تجديد العمل بهذا النظام في العام القادم فور إقرار الكونجرس للتشريع الجديد الخاص بنظام GSP، حيث إن هذا النظام متوقف منذ الأول من يناير 2021 ومعروض حاليا علي الكونجرس الأمريكي مشروع قانون للتجديد حتى 31 ديسمبر 2024، ويتضمن التشريع الجديد تعديلات جوهرية وأساسية تتضمن إضافة بنود جديدة لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وتمكين المرأة اقتصاديا والتجارة الرقمية وتحديث لتعريف حقوق العمال المعترف بها دوليا لتشمل القضاء على التمييز المهني ووفقا لهذا فإنه لن يتم منح أي فترات سماح لأي دولة حيث سيتم حذف الدول غير الملتزمة بهذة المعايير من النظام إلا أنه يمكن للدول أن تقدم التماسات ليتم النظر بها وسوف يتبع النظام إضافة إلي المعايير الخاصة بالدول هناك معايير أخرى خاصة بالمنتج المصدر منها ضمان عدم إغراق أي منتج للسوق الأمريكي وبقائه ضمن حدود المنافسة وعدم تجاوزها.

النظام بأثر رجعي

وجرت العادة أن يقوم المستورد الأمريكي بالتعامل في إطار هذا النظام بأثر رجعي على أن يقوم باسترداد مستحقاته من الرسوم الجمركية المدفوعة عند إقرار النظام من قبل الكونجرس.

إجمالي صادرات القطاع إلى أمريكا

أشار محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إلى صادرات قطاع الصناعات الكيماوية من الجانب المصرية تمثل في إطار الاستفادة من النظام المعمم للمزايا ما يقرب من 78% من إجمالي صادرات القطاع إلى أمريكا، حيث يأتي في المرتبة الأولى للصادرات المصرية غير البترولية.

وبلغت إجمالي قيمة الصادرات المصرية في إطار هذا النظام خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 177.5 مليون دولار مقابل 143.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وبزيادة نسبتها 23.86% وتأتي مصر في المرتبة العاشرة للدول الأكثر استفادة من هذا النظام بصادرات بلغت 296 مليون دولار في عام 2021.