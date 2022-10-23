«التصديري للصناعات الكيماوية»: الدولة اتخذت قرارات جريئة لتشجيع الاستثمار

قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الصناعة تحتاج في الفترة المقبلة للمزيد من الدعم، خاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الإنتاج من الخامات ومرونة أكثر في القرارات المتعلقة بالصناعة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

تشجيع مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة المصرية

وأشار خالد أبو المكارم على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي افتتح أعماله اليوم، إلى أن الدولة أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية والقرارات الجريئة لتشجيع مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة المصرية وحمايتها من عمليات الإغراق التي كانت تتم في بعض القطاعات.

تخفيف العبء على المصانع

وفيما يتعلق بقرار تحمل الدولة لأعباء الضريبة العقارية عن بعض الصناعات لمدة 3 سنوات قرار إيجابي وجاء لتخفيف العبء على المصانع التي تأثرت بشدة من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والأزمات الاقتصادية العالمية وتأخر سلاسل الإمداد.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم من العاصمة الإدارية، والذي تنظمة الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة، بالتوازي مع الحوار الوطني، والتوافق على خارطة الطريق الاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.

وتتناول جلسات المؤتمر، خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، والجدير بالذكر أن الدولة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.