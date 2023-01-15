أسامة ربيع: نضع اللمسات النهائية قبل طرح كراسة شروط شقق الإسماعيلية الجديدة

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن اقتراب موعد تسليم مدينة الإسماعيلية الجديدة وبدء طرح كراسات الشروط الخاصة بها ضمن المدن الجديدة التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفريق أسامة ربيع إنه يتم عقد آخر اجتماعات تنسيقية خلال الأيام الجارية، لإنهاء كافة الترتيبات ووضع اللمسات الأخيرة في المشروع وتجهيزه.

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي ان مدينة الإسماعيلية الجديدة حاليا يجري الانتهاء من أعمال توصيل المرافق النهائية كخطوط الغاز للبنايات وشبكات الانترنت.

قناة السويس تتسلم 32 عمارة في الإسماعيلية الجديدة

وقال الفريق أسامة ربيع ان هيئة قناة السويس تسلمت بالفعل 32 عمارة كدفعة أولى من 72 عمارة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جزء من الوحدات في الإسماعيلية الجديدة للمكاتب الإدارية لهيئة قناة السويس وشركاتها، وطرح باقي الوحدات كوحدات سكنية لمعاشات هيئة قناة السويس.

وتابع: «المدينة الحقيقة تم إنجازها على مستوي عال جدا وفي جو راق والرئيس لا يفتتح أي مشروع الا بعد التأكد من انتهائه بشكل لائق وبالكامل خاصة المشروعات السكنية».

موعد طرح كراسة شروط شقق الإسماعيلية الجديدة 2023

وكشفت مصادر مسؤولة في مديرية الإسكان في محافظة الإسماعيلية أن كراسة الشروط شقق الإسماعيلية الجديدة ستتاح خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم تقسيمها لوحدات اقتصادية فاخرة ووحدات اقتصادية ووحدات إسكان اجتماعي.