رئيس الوزراء: 52 ألف وحدة سكنية في الإسماعيلية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مشروعات المدن الجديدة التي تنفذها الدولة، تنتمي لمدن الجيل الرابع الذكية، وبناء على أحدث ما وصلت إليه المنظومات التخطيطة وعملية التنمية.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس السيسي، أنّ مدينة الإسماعيلية الجديدة هي نموذج لهذه المدن، إذ تحتوي على 52 ألف وحدة سكنية، شاملة كل الخدمات الموجودة، والهدف من إنشائها أن تكون امتدادا طبيعيا لوسط سيناء ومحافظة الإسماعيلية.

مدينة «الجلالة» مشروع عملاق لخدمة تنمية محور غرب قناة السويس

وأشار إلى أن مدينة «الجلالة» تقع في منطقة غرب قناة السويس مباشرة، وهي مشروع عملاق لخدمة تنمية هذا المحور اللوجستي الهام، مع محور الجلالة الذي يربط هذه المنطقة بالكامل، والجامعات الموجودة بالمدينة مثل جامعة الجلالة والمنتجعات السياحية والخدمية ومحطات التحلية.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، يتكون من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتضم المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.