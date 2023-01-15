أدوية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.. نشرة تحذيرية جديدة من «هيئة الدواء»

وجَّهت هيئة الدواء المصرية رسالة لمرضى الضغط المرتفع، متعلقة بالتعامل مع الأدوية، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت هيئة الدواء، في تقرير رسمي لها، إن مريض الضغط المرتفع يجب أن يكون حذرا في التعامل مع الأدوية، لافتة إلى أهمية استشارة الطبيب والصيدلي قبل تناول أي دواء، حيث إن بعض الأدوية الشائع استخدامها، مثل أدوية علاج نزلات البرد والإنفلونزا، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.​

مرضى الضغط المرتفع

ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى الضغط المرتفع تجنب الأدوية التي تحتوي على مزيلات الاحتقان؛ لاحتوائها على مواد السودوإيفيدرين والإيفيدرين، موضحة أن هذه المواد بتستخدم في تخفيف احتقان الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وتقليل التورم في الأنف، ويمكن أن يحدث هذا التضييق في الأوعية الدموية الأخرى أيضًا؛ ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وقد تمنع مزيلات الاحتقان أدوية علاج الضغط العالي من العمل بشكل صحيح.​

أهمية استشارة الطبيب والصيدلي

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبنيار عن كيفية التقديم لدراسة الحالات بإدارة المتغيرات للمستلزمات الطبية، والذي يهدف إلى التعريف بالإجراءات المتبعة لكيفية تقييم حالات المتغيرات الناتجة عن تحديثات الــMDR، مع تقديم الشرح المفصل لكل المستجدات الخاصة بتقديم تلك الحالات.

وتابعت الهيئة، والوبينار من المقرر أن يكون الأسبوع الجاري، لافتة الى أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.