حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل «هابي هالوين».. من 6 حلقات

انطلق تصوير مسلسل «هابي هالوين»، بطولة الفنانة حنان مطاوع، والمكون من 6 حلقات فقط، ومقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي حول جريمة قتل تحدث يوم «الهالوين»، وتشير أصابع الاتهام إلى أكثر من شخصية، ويجري البحث عن حل لكشف هذا اللغز.

مسلسل «هابي هالوين»، بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروه الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج أحمد عبده.

حنان مطاوع تستعد لتصوير «بيت الحريم»

وتستعد حنان مطاوع، لتصوير مسلسل جديد بعنوان «بيت الحريم»، الذي تخوض به السباق الرمضاني 2023، ويتكون من 30 حلقة، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في البطولة نضال الشافعي، ريم البارودي، عبد العزيز مخيون، ناصر سيف، حسني شتا، أحمد فريد، عابد عناني.