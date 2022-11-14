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حنان مطاوع تكشف تفاصيل فيلمها الحائز على 4 جوائز عالمية: مثلت بدون أجر

كتب:

أحمد حامد دياب
04:53 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
الفنانة حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع تفاصيل فيلمها «قابل للكسر» والذي لم يعرض في السينما المصرية، لافتة إلى أنه كان حلما للمخرج أحمد رشوان، معربة عن سعادتها في تحقيق هذا الحلم له، وأنها لم تتخيل أن يحصل الفيلم على كل هذا الكم من الجوائز حيث حصل على 7 جوائز منهم 5 أفضل ممثلة لها.

4 جوائز دولية للفيلم

وأوضحت حنان مطاوع خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن فيلم «قابل للكسر» حصل على جوائز من المركز الكاثوليكي للسينما و4 جوائز دولية منهم 2 من الولايات المتحدة الأمريكية وجائزة من السويد وجائزة من المغرب.

وأكدت حنان مطاوع أنها قدمت هذا الفيلم كـ فيلم مستقل ولم تحصل على أي مقابل وقدموه بأقل الإمكانيات الممكنة، مشيرة إلى أن دورها كان شخصية نانسي حيث يحكي عن آخر 3 أيام لفتاة تدعى «نانسي» ستهاجر من مصر لكندا وتودع تفاصيلها بالكامل، لافتة إلى أن صعوبة الشخصية كانت عدم وجود انفعالات لها «كله من تحت الجلد وطول الوقت حاسة أنها بتتخلع من جذورها بس من غير بكاء أو انفعال».

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بقلم أحمد حامد دياب