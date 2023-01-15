مذيعة «مي سات» القبطية: قرار الحكومة بوقف المشروعات الكبرى حكيم

استهلت الإعلامية ألفت كمال مذيعة برنامج «مساء الخير» المعروض عبر قناة مي سات القبطية مقدمة حلقة اليوم عن الأزمات الاقتصادية الحالية في أولى حلقات العام الجديد.

وقال ألفت خلال الحلقة إن الحالة العامة والأزمات التي تؤثر على جميع المستويات، والتي أدت إلى قرارات الحكومة الخاصة بالتقشف الحكومي التي صدرت الأسبوع الماضي، وقف العمل في المشروعات الكبرى وواصفه بأنه «قرار حكيم»، وأن هناك خطوات ملموسة للإصلاح.

وأضافت أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من المواطن من خلال تحديد أولوياته التي تختلف من شخص لآخر، مضيفة أنه يجب على الإنسان إن يتعامل بـ«قانون شخصي» من خلال البحث عن موارد إضافية، وإدارة الموارد المالية بما يتناسب مع حالته الأسريه والحياتية المتغيرة حسب الشخص.

واستعرضت الإعلامية خطة البرنامج اليوم والذي تضمن تقريرا مصورا في مركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون؛ لقضاء فترة عيد المجيد للنزلاء هناك، خاصة أن بعض النزلاء انقطعت عنهم زيارات أسرهم، مضيفة أن تلك الفقرة ستظهر أهمية الحرية.

وأوضحت أن المكان مؤهل للنزلاء في مركز التأهيل والذي قام بتخصيص كنيسة ومذبحا ثابتا باسم السيدة العذراء، وهو من الأمور التي تعزي وتسهل فترات العقوبة على الكثيرين.