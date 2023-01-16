بعد حبس أب وابنه متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي.. ما العقوبة المتوقعة؟

تُجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة المرج بالقاهرة، كانت بدايتها عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله يقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» - 2 هاتف محمول.

وعقب ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة المقررة على المتهمين، أوضح المحامي أشرف ناجي أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.