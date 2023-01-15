«الداخلية»: ضبط 339 قطعة سلاح ناري و378 قضية مخدرات في يوم واحد

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (339 قطعة سلاح نارى بحوزة 131 متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش برتا.

(42 بندقية آلية.

(107) بندقية خرطوش.

(59) طبنجة.

(130) فرد محلى.

(26999) طلقة مختلفة الأعيرة.

(285) خزينة متنوعة.

(251) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85731) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى

(340) حكم جناية.

(25602) حكم حبس جزئى.

(4566) حكم حبس مستأنف.

(43359) حكم غرامة.

(11864) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (378) قضية مواد مخدرة بإجمالى (396) متهم ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,589كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (53,270 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (30,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,726 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,320 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,786 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,623 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (363 جرام).

عدد (3392) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين ، إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (33) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (283) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24730) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة بئر العبد) حال تواجدهما بالقرب من محل سكنهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 400 ألف جنية تقريباً).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.