ضبط 1682 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، لضبط المخالفات، وأسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية.

مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 6 قضايا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 1682 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 36 قضية.

أما في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، فجرى ضبط قضيتين، وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 272 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.