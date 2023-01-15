وزير الخارجية الصيني: «اللي يشرب من نيل مصر بيرجع لها تاني»

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، إنّ زيارته الحالية للقاهرة هي الأولى له بعد توليه المنصب، حيث زار مصر خلال عام 2016 مرافقا للرئيس الصيني، متابعا: «هناك مثل مصري يقول من يشرب من النيل يعود له مجددا».

وأشاد جانغ، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، أنّ العلاقات الثنائية بين البلدين بمثابة صداقة تاريخية قائمة على أساس الشراكة، حيث حققت العلاقات قفزة كبيرة بين البلدين في ظل التعاون بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني، لافتا إلى أنّ التواصل بين قيادتي البلدين مستمرة منذ فترة في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وتابع أنّه أجرى مباحثات موسعة على مستوى وزراء الخارجية، ويعمل على تعزيز التعاون في المجالات كافة، معربا عن شكره لمصر لدعم الصين في قضية تايوان، كما أنّ بلاده تحرص على العلاقات التنموية بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأعرب وزير الخارجية الصيني، عن تشجيعه المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، داعيا إلى تعزيز التعاون على المستوى الفكري والثقافي، فضلًا عن تطرقه لجهود بلاده في ملف مكافحة كورونا، وزيادة عدد السائحين الصينيين لمصر.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على أساس المصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، موضحا أنّ البلدين يعملان على مستوى قاعدة العلاقات الثنائية المشتركة.

وأوضح أنّ دول الشرق الأوسط تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير بلدانها خلال هذه الفترة، وهناك بعض الدول تشهد اضطرابات نتيجة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، داعيا إلى حل الأزمات السياسية على أساس الحل السياسي بين الدول بعيدا عن التدخلات الخارجية، ومن الضروري دعم الدول في مكافحة الإرهاب، داعيا الدول الخارجية إلى عدم التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط، وترك هذه الدول لحل أزماتها.

وأكد دعم بلاده لحل الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، بتعزيز التعاون الاقتصادي، وطرح مبادرة لإحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقة، موضحا أنّ بلاده تعمل على التعاون مع دول الشرق الأوسط للدفاع عن مصالحها المشتركة، كما أشاد وزير خارجية الصين بالدور المصري الكبير في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون مع الدول في مجالات مختلفة.