16 معلومة عن وزير الخارجية الصيني الجديد.. عمل مفوضا لبلاده في أمريكا

عينت السلطات الصينية، أمس الجمعة، سفير «بكين» لدى «واشنطن» تشين جانج وزيرًا جديدًا للخارجية خلفا لـ«وانج يي»، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية إن جانج اكتسب لقب «الذئب المقاتل» يطلق على الدبلوماسيين الصينيين الذين يردّون بشدة على نشاطات الغرب الذي يعتبرونه معاديا لبلاده.

وترصد «الوطن»، أهم 16 معلومة عن وزير الخارجية الصيني الجديد «تشين جانج»:

-ولد تشين جانج في «تيانجين»شمال الصين في مارس 1966.

- يبلغ وزير الخارجية الصيني الجديد من العمر «56 عامًا».

- متزوج وله ولد.

-عمل تشين جانج بمكتب خدمة بكين للبعثات الدبلوماسية بجمهورية الصين الشعبية في الفترة من «1988-1992».

- عمل تشين جانج ملحق وسكرتير ثالث في إدارة غرب أوروبا بوزارة الخارجية الصينية في الفترة من «1992- 1995».

- شغل تشين جانج سكرتير ثالث وسكرتير ثان، بسفارة جمهورية الصين الشعبية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في الفترة من «1995- 1999».

- شغل وظائف سكرتير ثان نائب مدير القسم ومدير قسم إدارة شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الصينية في الفترة من «1999-2002».

-عمل جانج مستشار بالسفارة الصينية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في الفترة من «2002 -2005».

- شغل جانج منصب نائب مدير عام إدارة المعلومات بوزارة الخارجية، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في الفترة من «2005-2010».

- شغل جانج منصب وزير بالسفارة الصينية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في الفترة من «2010-2011».

- تولى جانج منصب مدير عام إدارة المعلومات بوزارة الخارجية، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في الفترة من «2011-2014»، وفقا لما ذكره موقع السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة على الإنترنت.

- شغل منصب مدير عام قسم المراسم بوزارة الخارجية الصينية في الفترة من «2014-2017».

- شغل وظيفة مساعد وزير الخارجية، مدير عام إدارة المراسم بوزارة الخارجية من «2017 حتى 2018.

-رافق جانج الرئيس الصيني «شي جين بينج» خلال مهامه بصفته مسؤول البروتوكول قبل عام 2018.

- تولى منصب نائب وزير الخارجية في الفترة من «2018-2021».

- شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض للصين لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2021.