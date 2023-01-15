المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لشخصين بتهمة تجارة المخدرات في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة الاتجار في المخدرات بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

اتجار المتهمين في مخدر الشابو

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهمين فى مخدر الشابو، وترويجه على عملائهما من المتعاطين.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 11 كيسا من الشابو المخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات بسوهاج والتى أصدرت حكمها المتقدم.