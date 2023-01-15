«مي سات» القبطية: قرار منح 350 جنيها معاشا للطفل يؤكد اهتمام الدولة بهم

خصص برنامج مساء الخير المعروض عبر قناة مي سات القبطية، فقرة للتحدث عن معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي وقيمته 350 جنيهًا.

وقال الإعلامية ألفت كمال، مقدمة البرنامج إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بدأ في صرف معاش الطفل 350 جنيهًا للفئات وهم «الأيتام، وكريم النسب، والأطفال نزلاء دار الرعاية، وأبناء المطلقة التي تزوجت أو توفيت، وكذلك أبناء السجناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات»، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين، و1050 لـ3 أطفال.

وردت المذيعة على تعليق البعض على هذا قرار معاش الطفل بأنه مبلغ بسيط ولا يعين الأسر في تلك الحالات «ميعملوش حاجة» قائلة: «يعملوا كتير جدا، في ظل سيدة بلا عائل لطفل أو اثنين أو ثلاث أطفال، فإن هذا المعاش قد يكون بندا ضمن امتيازات أخرى تحصل عليها المرأة المعيلة، منها معاش المطلقات أو الأرامل بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية».

وعلقت الدكتورة دينا أبو العلا، رئيس قسم الاجتماع بجامعة المنصورة عبر مداخلة هاتفية مع البرنامج قائلة، إن تخصيص الحكومة معاش للطفل يوصل رسالة «اهتمام بالطفل» سيكون له مردود إحساس أن هذه الفئات «غير مستبعد» من خلال اختيار فئات محددة ليس لها عائل، مضيفة أن القرار تضمن حتى 3 أطفال لتقديم الدعم للمرأة المعيلة.