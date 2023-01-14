بعد قرار زيادة الفائدة.. أبرز مميزات حساب توفير الشباب في بنك مصر

يتجه الكثير في الوقت الحالي إلى فتح الحسابات الخاصة بالشباب، خاصة مع المميزات الكثيرة التي يقدمها البنوك للعملاء الخاصين بهم، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3% نهاية ديسمبر الماضي، وإعلان بنك مصر رفع الفائدة على منتجاته المصرفية بدءا من 4 يناير الحالي.

ويقدم بنك مصر حساب توفير للشباب والذي يتيح من خلاله برنامجا صمم خصيصاً ليتماشى مع احتياجات الشباب ورغباتهم في تنمية مدخراتهم بالإضافة إلى مجموعة من المزايا البنكية وغير البنكية للعملاء.

وأشار بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني أنه يتم إتاحة الحساب لمن يبلغ عمرهم من 16 عاماً حتى 35 عاما، حيث يتم فتح الحساب مجانا بدون أي مصروفات برصيد يبدأ من 500 جم.

مميزات حسابات التوفير الخاصة بالشباب في بنك مصر

وتستعرض الوطن في السطور التالية أبرز مميزات حسابات التوفير الخاصة بالشباب في بنك مصر:

- يوفر الحساب عائد يتراوح من 8% للعائد الشهري ويصل إلى 8.50% للعائد السنوي.

- الحصول على أعلى عائد في التوفير المعلن بحد أقصى 20,000 جم للرصيد ثم يتم تطبيق عائد الشرائح المعلنة للمبالغ التي تزيد عن ذلك.

- مرونة في اختيار دورية صرف العائد ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

- إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجاناً.

- إمكانية الحصول على قسائم شرائية من قائمة علامات تجارية متميزة من المحلات والمطاعم وغيرها أو رصيد شحن لأي شبكة من شبكات الاتصالات في حالة الحفاظ على رصيد الحساب بما لا يقل عن 7000 جنيه لمدة 3 أشهر متتالية.

- سهولة التعامل الفوري على مدخراتك عند استخدام بطاقات الخصم الفوري (BM CARD/ GO CARD) من خلال شبكات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- يتاح شراء الشهادات أو الودائع، أو إجراء مجموعة من المعاملات البنكية المختلفة.

- إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.