أسعار الفضة اليوم في الأسواق.. عيار 925 بـ21.33 جنيه

يشهد سوق الفضة حالة من التذبذب في سعر الفضة الأسترالي والبريطاني وعيار 999، داخل في الأسواق المصرية، وجاء ذلك في الوقت الذي يشهد سوق الفضة عمليات إقبال واسعة من جانب الشباب، الذين أصبحوا يفضلون الفضة على الذهب للشبكة.

أسعار الفضة اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار الفضة اليوم في الأسواق، وفق ما أعلنه موقع «جولد برايس»، المتخصص في أسعار الفضة.

وجاءت أسعار الفضة اليوم في مصر اليوم كما يلي.

- أونصة الفضة 718.028 جنيه، بما يساوي 23.340 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 بـ23.04جنيه، بما يعادل 0.78 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ22.09 جنيه، بما يعادل نحو 0.75 دولار.

- الفضة الأسترليني عيار 925 بـ21.33 جنيه، بما يعادل نحو 0.72 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ20.76 جنيه، بما يعادل نحو 0.70 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بـ 18.45 جنيه، بما يعادل 0.63 دولار.

- فضة عيار 880 بـ20.29 جنيه، بما يعادل 0.69 دولار.

- سعر جرام الفضة اليوم 30.70 جنيه، بما يعادل 1.04 دولار.