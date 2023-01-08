سعر جرام الفضة اليوم في مصر.. عيار 958 بـ19.99 جنيه

الفضة الإسترليني أو عيار 925، هي الأكثر متانة وصلابة مقارنة بالفضة النقية، حيث تحتوي على بعض أنواع المعادن المضافة من أجل هذا الغرض، وسجل سعر جرام الفضة اليوم 27.79 جنيه، بينما بلغ سعر الأونصة 857.753 جنيه، بما يساوي 31.535 دولار.

لذا تستعرض «الوطن»، خلال سعر جرام الفضة اليوم، ومنها سعر عيار 925 بسعر يصل إلى 19.31 جنيه، بما يعادل نحو 0.71 دولار، وفق ما أعلنه موقع «جولد برايس»، المتخصص في أسعار الفضة.

سعر جرام الفضة اليوم

وجاء سعر جرام الفضة في مصر اليوم الأحد كما يلي.

- أونصة الفضة 649.813 جنيه، بما يساوي 23.890 دولار.

- الفضة النقية عيار 999 بـ20.85 جنيه، بما يعادل 0.77 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ19.99 جنيه، بما يعادل نحو 0.74 دولار.

- الفضة الإسترليني عيار 925 بـ19.31 جنيه، بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ18.78جنيه، بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بـ16.70 جنيه، بما يعادل 0.61 دولار.

- فضة عيار 880 بـ18.37 جنيه، بما يعادل 0.61 دولار.

- سعر جرام الفضة اليوم 27.79 جنيه، بما يعادل 1.02 دولار.

أسعار سبائك الفضة اليوم

- سبيكة الفضة 50 جراما بـ1,373.65 جنيه، بما يعادل 50.50 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,736.85 جنيه، بما يعادل 100.62 دولار.

- سبيكة الفضة وزن كيلو بـ25,070.42 جنيه، بما يعادل 921.70 دولار.