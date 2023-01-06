سعر جرام الفضة اليوم.. اعرف عيار 925 وصل لكام؟

يتجه العديد من الأشخاص إلى شراء الفضة في الفترة الحالية بسبب تباين أسعار الذهب، لذا يبحثون عن سعر جرام الفضة، لشرائه وتبادله كهدايا، أو حتى الشبكة في الخطوبة بديلًا عن المعدن الأصفر.

وفي السطور التالية، نقدم سعر جرام الفضة اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكره موقع «جولد برايس»، الخاص بأسعار الذهب والفضة.

سعر جرام الفضة

وجاء سعر جرام الفضة اليوم الجمعة، كما يلي:

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو 638.257 جنيه بما يعادل 23.470 دولار.

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار999 نحو 20.48 جنيه بما يعادل 0.75 دولار.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 19.64 بما يعادل 0.72 دولار.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 إلى نحو 18.96 جنيه، يما يعادل 0.70 دولار.

- سعر جرام فضة العملات عيار 900 بنحو 18.45 جنيه بما يعادل 0.68 دولار.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 16.40 جنيه، بما يعادل 0.60 دولار.

- جرام الفضة عيار 880 يصل سعره إلى نحو 18.04 جنيه بما يعادل 0.66 دولار.

أسعار سبائك الفضة

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا نحو 1,349.22 جنيه، بما يعادل 49.61 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام يصل سعرها إلى نحو 2,688.19 بما يعادل نحو 98.85 دولار.

سبيكة الفضة 250 جرامًا يصل سعرها إلى نحو 6,310.05 جنيه بما يعادل نحو 232.03 دولار.

- سبيكة الفضة 1 كيلو يصل سعرها إلى نحو 24,624.60 بما يعادل نحو 905.50 دولار.