مقتل جندي إسرائيلي جراء انفجار قنبلة في قاعدة تدريب بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين، إثر انفجار قنبلة يدوية في غرفتهم، داخل قاعدة تدريب في وادي الأردن، بالضفة الغربية.

انفجار مساء الليل الماضي

ونقلت صحيفة «يديعوت آحرونوت»، عن جيش الاحتلال، في بيان، أنّ انفجارا كبيرا سُمع الليلة الماضية من غرفة سكن الجنود في القاعدة، ويعتقد أنّه وقع جراء انفجار قنبلة يدوية كانت في حقيبة بالغرفة.

وأشار الجيش إلى أنّ القنبلة انفجرت جراء تحريكها أو صدمها، حيث جرى نقل الجنود المصابين إلى مستشفى، أحدهم في حالة متوسطة، والاثنان الآخران إصاباتهما طفيفة.

وتوصل تحقيق مبدئي أجراه الجيش إلى أنّ 7 جنود كانوا في الغرفة وقت انفجار القنبلة اليدوية، وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ جنديًا احتفظ بالقنبلة في حقيبته، ضد إجراءات الجيش بشأن التعامل مع الذخائر الحية.

تحقيق حول مقتل الجندي

ويتم توزيع الذخيرة الحية على الجنود من قبل ضباطهم أثناء التدريبات، والأوامر تنص على أنّه حال العثور على ذخيرة حية غير منفجرة أثناء التدريب يجب تمييزها والإبلاغ عنها، ويجب أن تتوقف التدريبات حتى يتم إزالة الذخيرة وفقًا لذلك.

ويبحث التحقيق الآن متى ولماذا التقط الجندي القنبلة أثناء التدريب، وما إذا كان أي من الجنود في وحدته كان على علم بالقنبلة اليدو، وأضاف الجيش أنّ الجنود لا يزالون في حالة تدريبات نشطة وأنّ القنبلة لم تسلم للجندي قبل الحادث.