فاتورة فرش شقة كاملة وأسعار الغرف ونصائح الشراء.. «امسك الخشب»

يسعى الكثير من المقبلين على الزواج إلى التعرف على أسعار فرش الشقة، بين غرف النوم والسفرة والصالون وغيرها، لتحديد المناسب لهم، وما هي أفضل النصائح وأنواع الخشب، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسبما ذكر عضو شعبة الأثاث بدمياط.

وأشار جمال خشبة عضو شعبة الأثاث بدمياط عبر «الوطن»، إلى أن أسعار الغرف تختلف حسب كمية الخشب المستخدمة ولكن بشكل عام وتحديدا في المستوى المتوسط أي المعتدل تتراوح سعر غرفة النوم بين الـ 30 لـ 35 ألف جنيه، والسفرة أيضا بين الـ 30 لـ 35 ألف جنيه، بينما يكون سعر الأنتريه بين الـ 20 لـ 25 ألف جنيه.

فاتورة فرش شقة كاملة وأسعار الغرف

وبالنسبة لغرفة الصالون تكون من 30 إلى 35 ألف جنيه أما الأطفال بين 14 لـ 25 ألف جنيه، وجميع هذه الأسعار من المستوى المتوسط حيث للشخص شراء غرف بأسعار أقل أو أكثر من ذلك حسب الرغبة، بحسب وصف عضو شعبة الأثاث بدمياط.

وأوضح خشبة أن متوسط فرش الشقة يكون بين 120 إلى 130 ألف جنيه، مؤكدا أن متوفر جميع الأسعار وأن الأمر أيضا مرتبط بسعر اليوم، أي يمكن أن يختلف الأمر حسب السوق: «بنكلم في مستوى معتدل، متواجد كل الأسعار والغالي والرخيص بيتعمل بمنتجات خشبية ذات جودة عالية، بس اللي بيختلف كمية الخشب ونوع قماش التجنيد».

نصائح الشراء

وشرح خشبة، أن جميع أنواع الخشب في دمياط طبيعية مستوردة تتكون من «خشب زان روماني وخشب سويدي وخشب برلندي وأبلاكاش سيه»، وإذا كان يحتوي المنتج على استانلس يكون معدن أصلي ولو ذهبي يتم الطلاء بأماكن مجهزة لاهتمامهم الشديد بالجودة.

ونصح عضو شعبة الأثاث بدمياط بشكل عام، أن عند الشراء يجب على الشخص التأكد من جودة الخشب وكفاءته والنوع المرغوب فيه، موضحا أن المعارض التي تُقام من قبل جهاز تنمية المشروعات تكون فرصة للمواطنين لاختيار المناسب لهم والتطلع على الكثير من التصميمات المختلفة.