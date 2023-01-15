«نيويورك تايمز»: إرسال دبابات «تشالينجر 2» البريطانية لأوكرانيا يغير الحسابات

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن قرار تسليم دبابات القتال الرئيسية في الجيش البريطاني «تشالنجر» إلى أوكرانيا، يمثل اختراقا للممنوعات التي تعهدت الدول الغربية بها، مضيفة أنه «بعد فترة طويلة من الرفض، قررت بريطانيا تزويد أوكرانيا بأحد أقوى الأسلحة الغربية، للمساعدة في مواجهة هجمات روسية متوقعة خلال الربيع».

سوناك يعلن إرسال الدبابات وزيلينسكي يشكره

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعداداه لتوفير دبابات القتال البريطانية الرئيسية وأنظمة مدفعية إضافية للقوات الأوكرانية، وفقًا لبيان صادر عن «داونينج ستريت»، فيما وجه زيلينسكي الشكر له على القرارات التي وصفها بأنها «لن تقوينا في ساحة المعركة فحسب، بل ترسل الإشارة الصحيحة إلى الشركاء الآخرين».

أول دبابات قتال غربية الصنع ترسل إلى أوكرانيا

وأضاف أن تشالنجر2 ستكون أول دبابات قتال غربية الصنع ترسل إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي، مشيرة وجود مخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين من أن يزيد إرسال الدبابات والأسلحة القوية الأخرى إلى أوكرانيا، من قدرتها على إلحاق الضرر بالقوات الروسية، بما يدفع بوتين لتصعيد الصراع، بمهاجمة أهداف غربية، أو نشر قوات قد تستخدم أسلحة نووية محدودة القدرة.

تغير حسابات الغرب

وكشفت الصحيفة عن تغير الحسابات خلال الأسابيع الأخيرة، مع شعور الغرب بالقلق من ضيق الوقت لمساعدة أوكرانيا على الاستعداد للتصدي لهجوم روسي متوقع، خاصة أن القوات الروسية أصبحت أكثر استعدادًا للمخاطرة، بعدما أدى الأوكرانيون أداءً جيدًا في ساحة المعركة، واستخدموا أسلحة غربية متطورة بكفاءة، ضمن الحدود التي وضعها الحلفاء.