«عين شمس التخصصي»: فحوصات لـ 6 مرضى تمهيدا لإجراء عمليات زراعة رئة

قال الدكتور محمد حسين رئيس وحدة زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصصي، التابع لجامعة عين شمس، إنه يجري حاليا عمل الفحوصات الطبية لـ 6 مرضى تمهيدا لإجراء «زراعة رئة» لهم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الفحوصات تجرى حاليا وبمجرد توافر متبرعين ستجرى العمليات.

وأضاف الدكتور محمد حسين، أن برنامج زراعة الرئة بالمستشفى يواصل التدريب المستمر للأطباء، موضحا أن مصر بها العديد من الكفاءات الطبية التي تمكنها من زراعة الأعضاء ومنها الرئة.

وفي وقت سابق، كرم الدكتور محمود المتين، رئيس جامعة عين شمس، أسرة سحر ربيع، أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل لأسرة الراحلة.