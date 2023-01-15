عاجل.. رئيس جامعة عين شمس لفريق زراعة الرئة: لا تيأسوا واستمروا في عملكم

وجّه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، برنامج زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي، بالاستمرار في خدماته الطبية للمرضى، قائلا: «برنامج زراعة الرئة في مصر بدأ بالحالة الأصعب، ونحن نزرع الكبد لمرضى من مختلف أنحاء العالم العربي، هذا هو دور مصر بالنسبة للمنطقة».

وأكد الدكتور محمود المتيني، خلال تكريمه أسرة سحر ربيع - أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، وتوفيت الأسبوع الماضي-: «طبيعي يكون فيه نجاحات وأوقات صعبة متيأسوش ولا تنكسروا والمعوقات بتحصل في برامج كبيرة، وتحقيق نتائج كبيرة يستلزم تحمل الصعوبات».

وحرص الدكتور محمود المتيني، على تكريم الفريق الطبي الذي نجح في زراعة أول حالة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء لمريضة تدعى سحر ربيع من محافظة الفيوم.