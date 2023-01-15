توجيهات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عدة إجراءات لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدة الالتزام بضوابط الامتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة.

الالتزام بضوابط الامتحانات

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية لامتحانات الشهادة الإعدادية وقد أسفر الاجتماع عن عدة إجراءات كالآتي:

- الالتزام بضوابط الامتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة.

- العمل بروح الفريق والتكاتف لإنجاح المنظومة وأن مدير المديرية يقدم الدعم لكل من يحتاجه .

- تأكّيد التعاون مع رؤساء الكنترولات وتوفير احتياجات كل الكنترول من أدوات وغيره وتيسير مهمتهم.

الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول

- الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الانتهاء منها وتحري الدقة في رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية .

- النظام وتحري الدقة أثناء عملية التصحيح.