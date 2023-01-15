مصدر بـ«التعليم»: لا صحة لضم امتحانات المصريين في الخارج لآخر العام

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على منصّات التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط سيستم امتحانات المصريين في الخارج نهائيًا، وأن هناك اتجاهًا بأن تكون الامتحانات آخر العام فقط.

ضم امتحانات المصريين بالخارج آخر العام غير صحيح

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ ما يتم تداولة بشأن ضم الترمين وأن تكون امتحانات المصريين بالخارج أخر العام فقط، غير صحيح، وأن الوزارة لم تتخذ أي قرارات بهذا الشأن.

وعن سقوط السيستم وعدم تمكن الطلاب حتى الآن من الدخول للامتحان، قال المصدر، إن الوزارة تبحث الآن حل للمشكلة.

توجيه عاجل من التعليم لأولياء الأمور

وأهابت وزارة التربية والتعليم، بأولياء الأمور، التأكيد على الطلاب في الخارج بتأدية الامتحانات المقررة عليهم، خلال اليوم، إلكترونيا أو ورقيا عبر الدخول المباشر للمنصة الإلكترونية للامتحانات، وعدم اللجوء لأي برامج للدخول على المنصة والتواصل مع الدعم الفني على المنصة في حال مواجهة أي مشكلة، إذ أتيحت الامتحانات سواء نسخة إلكترونية أو ورقية على مدار اليوم بالكامل.

رابط امتحانات المصريين بالخارج

كما تناشد الوزارة أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب عدم الانسياق، خلف أي شائعات تتردد حول إلغاء الامتحانات الإلكترونية، وتؤكد الوزارة أنّ الرابط الوحيد المتاح للدخول على المنصة الرئيسية لامتحانات أبنائنا في الخارج هو: ‏https://exam.abroad.moe.gov.eg/