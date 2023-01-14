وزير التعليم: تحميل امتحانات طلابنا بالخارج على المنصة لطبعها ورقيًا وإرسالها بالبريد

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بعد فتح منصة امتحانات المصريين بالخارج سيتم تحميل الامتحان عليها في صورة pdf يحملها الطالب ويجيب عليها ثم يرسلها من خلال المنصة أو بالبريد السريع كما جرى العام الماضي.

جاء ذلك ردًا على شكاوى أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج على جروب حوار مجتمعي بسبب سقوط سيستم امتحانات «أبناؤنا في الخارج» حتى الآن وعدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة وأداء الامتحان.

تشكيل لجنة فورية للتحقيق

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجّه بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعطل إجراءات امتحانات أبنائنا في الخارج والوقوف على المشكلات والمتسبب فيها مع مجازة المسؤولين عن هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات القانونية وعرض نتائج التحقيق 16 يناير الجاري.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور رضا حجازي وجّه أيضا بالتنبيه على جميع القائمين على الامتحانات باتخاذ كل السبل في مصلحة الطلاب ورفع أي معاناة عنهم وتكليف الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي بمتابعة التحقيقات.