تداول صور مزعومة لأسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي.. و«التعليم» ترد

تداولت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي، صورا مزعومة لامتحان اللغة العربية والرياضيات للفصل الدراسي الأول، التي يؤديها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في بعض الإدارات التعليمية، حاليا.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرف العمليات بالمديريات التعليمية والإدارات، تتابع الصور المتداولة للتأكد من صحتها، وحال التأكد من صحتها سيجري التوصل إلى مصور الاسئلة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن هناك تعليمات بمنع دخول التليفون المحمول والأجهزة السمعية داخل اللجان الامتحانية، مؤكدا أنه لا تهاون مع حالات الغش، وستجري محاسبة المقصرين، وسيطبق قانون مكافحة الغش على كل من صور أو نشر أسئلة الامتحان عبر موقع التواصل.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، بمحافظة القاهرة، امتحان مادة اللغة العربية، وتطبيقات الرياضيات لعلمي، والجغرافيا لأدبي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، امتحان مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الأجنبية الثانية.