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عاجل.. «التعليم» تعلن بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

كتب:

أميرة فكري
09:03 ص | الأحد 15 يناير 2023
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2022، اليوم الأحد ويستمر حتى يوم 28 من الشهر نفسه، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال البريد الموحد الخاص بالطالب.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، للتقدم لامتحانات الثانوية العامة الحالي، مشيرًا إلى أنّه يستطيع الطلاب تسجيل الاستمارة، بعد استلام كل طالب للبريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد.

تفعيل البريد الموحد لاستمارة الثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، يستطيع الطلاب الحصول على البريد الإلكتروني الموحد الخاص به؛ لتسجيل استمارة الثانوية العامة من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

- الضغط على حساب الطالب.

- ادخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

- ادخال كود الطالب.

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لينك التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023

رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023 للتقديم للامتحانات

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