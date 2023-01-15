أسعار الفراخ تتراجع اليوم.. و«الشعبة»: نسعى لزيادة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف

في بشرى سارة للمواطنين، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنَّ الغرفة تعمل حاليًا للتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف وفرض رقابة صارمة على التجار وذلك بهدف زيادة الكميات المطروحة بالسوق، بما يسهم في تحقيق الوفرة وخفض الأسعار خلال الأيام القادمة.

«السيد»: ضرورة تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج و«الأعلاف»

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ «الوطن»، أنَّ تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج و«الأعلاف» تحديداً العنصر الأساسي لخفض أسعار الدواجن، فالمربين يعانوا من ارتفاع التكاليف والعلف مكون رئيسي للصناعة وأغلب النفقات تذهب لشراء أعلاف الصويا والذرة.

سعر الفراخ البيضاء

كما أكّد أنَّ سعر الفراخ البيضاء تراجع مسجلاً 55 جنيهاً بـ«المزرعة» و«الساسو» يتراوح سعر الكيلو بين 64 و65 جنيها فيما تجاوز سعر كيلو الفراخ البلدي الـ70 جنيه، و«البيض» مستقر عند 82 و83 جنيهاً للكرتونة.

ووفقاً للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، سجل كيلو الفراخ البيضاء أسعار تتراوح بين 55 و56 جنيهاً بمستهل تعاملات اليوم الأحد، فيما يُباع كيلو الفراخ البلدي بسعر بين 69 و70 جنيهاً، والأمهات بـ48 و49 جنيهاً للكيلو.

فيما يباع كيلو لحم البط المسكوفي بسعر 55 و56 جنيهاً والبط الفرنساوي بسعر 35 و36 جنيها للكيلو. وتباع كرتونة البيض الأحمر بالسوق المحلية بسعر 87 و88 جنيها مقابل 84 و85 جنيهاً لـ «الأحمر» و92 و93 جنيهاً لـ «البلدي».

5 ملايين عامل بقطاع الدواجن

يُشار إلى أنَّ 5 ملايين شخص يعملون بقطاع الدواجن في مصر، أي ما يعادل 5% من السكان، وتعد أحد أكبر الصناعات الوطنية باستثمارات بمليارات الجنيهات، وتشمل إنتاج الدجاج الأبيض والبلدي وبيض المائدة والبط والديوك الرومي والسمان والأرانب والحمام وغيرها من الطيور، ولا تقتصر على تغذية وتسمين «الدجاج» فقط.

كما تعد صناعة الأعلاف ومستلزمات المزارع وإنتاج الكتاكيت مكملة لـ«الدواجن» ويوفر صغار وكبار التجار متطلبات المربين، ويتمّ توزيع الإنتاج وفقاً للكثافة السكانية بالمحافظات لتستحوذ القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا على النصيب الأكبر.