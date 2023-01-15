«التعليم» تتيح رابط استمارة الثانوية العامة 2023.. الآن بدء التسجيل

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمارة الثانوية العامة 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بوابة مركز المعلومات، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي الآن، لكي يتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط.

خطوات تفعيل البريد الموحد

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات تفعيل البريد الموحد لتسجيل استمارة الثانوية العامة التالية:-

- الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

- الضغط على حساب الطالب.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

- إدخال كود الطالب.