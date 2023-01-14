«التعليم» تحظر تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والموظفين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أمرا إداريا بحظر تنفيذ أي برامج تدريبية في ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها أو بالمديريات والإدارات التعليمية، وفي حالة الضرورة القصوى يجري العرض على وزارة التربية والتعليم أولا لدراسة نوعية التدريب والعائد التربوي أو المهني الناتج عنه، وبشرط عدم تحمل موازنة الدولة أي أعباء مالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في إطار تنظيم العمل وإعادة دراسات الاحتياجات التدريبية للعاملين بالتربية والتعليم، سواء المعلمين أو الإداريين أو أصحاب الوظائف الإشرافية والقيادية.