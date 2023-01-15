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أكاديمية المعادي الدولية تنظم ملتقى توظيفي لخريجيها أول مارس المقبل

كتب:

الوطن
03:19 م | الأحد 15 يناير 2023
أكاديمية المعادي الدولية

أكاديمية المعادي الدولية

تنظم أكاديمية المعادي الدولية المتلقى التوظيفي السنوي لخريجيها بداية شهر مارس القادم بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات في أكثر من مجال وهذا لمساعدة خريجيها في الحصول على فرصة عمل بإحدى هذه الشركات.

حيث يساعد هذا الملتقى في تسهيل الحصول على فرصة عمل لخريجيها وكذلك تعريف الخريجين بكيفية التقدم للوظائف وإجراء المقابلات الوظيفية

وتحرص الأكاديمية كل عام علي تنظيم هذا الملتقى.

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