أكاديمية المعادي الدولية تنظم ملتقى توظيفي لخريجيها أول مارس المقبل

تنظم أكاديمية المعادي الدولية المتلقى التوظيفي السنوي لخريجيها بداية شهر مارس القادم بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات في أكثر من مجال وهذا لمساعدة خريجيها في الحصول على فرصة عمل بإحدى هذه الشركات.

حيث يساعد هذا الملتقى في تسهيل الحصول على فرصة عمل لخريجيها وكذلك تعريف الخريجين بكيفية التقدم للوظائف وإجراء المقابلات الوظيفية

وتحرص الأكاديمية كل عام علي تنظيم هذا الملتقى.